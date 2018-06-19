تعرف على عناوين شركات أخذ البصمة الحيوية للحجاج

ينشر "اليوم السابع" مقرات شركة تسهيل الدولية، وفروعها بالمحافظات المنوط بها أخذ البصمة الحيوية للحجاج وهى:
1- 82 ش ترعة الزمر بجوار خير زمان – الهرم – الجيزة.
2- كورنيش النيل بجانب مصنع كوكاكولا – ش الجزيرة – أسوان.
3- الشارع الجديد أمام مجمع الصوالحة الإسلامى – شبرا الخيمة – القليوبية .
4- ش النبوى المهندس بجوار فرع أورنج – ميدان المسلة – الفيوم.
5- داون تاون مول – أمام استاد المنصورة – الدقهلية .
6- برج الصفا والمروة – ش بورسعيد أعلى مطعم كنتاكى – بنى سويف.
7- برج الماسة – ش سيناء – ميدان الممر – عريشة مصر – الإسماعيلية.
8- ش الخلفاء الراشدين – أمام مصرف أبو ظبى – كفر الشيخ.
9- ش النساجون الشرقيون – قنا .
10- الوطنية مول – ش الجمهورية – أسيوط.
11- بلازا مول – تقاطع ش الجمهورية مع ش عبد السلام الشاذلى – دمنهور ـــ البحيرة .
12- دولفين مول – الدور الأول – 6 أكتوبر – الجيزة.
13- 79 ش زكى شبانة – أمام المستشفى العسكرى – المنوفية .
14- برج الإصلاح الزراعى – ش جمال عبد الناصر – الزقازيق – الشرقية.
15- آخر كورنيش النيل بعد الشارع الحربى بجوار بنك عودة – دمياط .
16- 61 ش عبد العزيز آل سعود – مبنى سرايا الروضة – المنيل – القاهرة.
17- 25عمارات الملتقى العربى فوق معرض سيارات بى أوتو – مساكن الشيراتون – مصر الجديدة – القاهرة.
18- برج السعد – حى المحروسة – قطاع رقم 40 أبراج المحروسة – السويس.
19- ش أبو بكر الصديق وشارع المأمون البحرى على التقاطع مع شارع النحاس والفتح – طنطا – الغربية.
20- الرقابة الإدارية – بورسعيد.
21- مبنى المهندس جلال، ش رقم 80 متفرع من شارع علم الروم، الفيروز – مرسى مطروح.
22- مبنى المهندس سامى، 6 ميدان ناصر، أرض السلطان – المنيا.
23- 31ش الجمهورية – سوهاج.
24- ش المماليك، منيل الروضة بجوار سوبر ماركت مترو – القاهرة.
25- سموحة، كوبرى 14 مايو بجوار نادى النصر، برج سموحة جراند – الإسكندرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة