تعرف على عناوين شركات أخذ البصمة الحيوية للحجاج

كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" مقرات شركة تسهيل الدولية، وفروعها بالمحافظات المنوط بها أخذ البصمة الحيوية للحجاج وهى:

1- 82 ش ترعة الزمر بجوار خير زمان – الهرم – الجيزة.

2- كورنيش النيل بجانب مصنع كوكاكولا – ش الجزيرة – أسوان.

3- الشارع الجديد أمام مجمع الصوالحة الإسلامى – شبرا الخيمة – القليوبية .

4- ش النبوى المهندس بجوار فرع أورنج – ميدان المسلة – الفيوم.

5- داون تاون مول – أمام استاد المنصورة – الدقهلية .

6- برج الصفا والمروة – ش بورسعيد أعلى مطعم كنتاكى – بنى سويف.

7- برج الماسة – ش سيناء – ميدان الممر – عريشة مصر – الإسماعيلية.

8- ش الخلفاء الراشدين – أمام مصرف أبو ظبى – كفر الشيخ.

9- ش النساجون الشرقيون – قنا .

10- الوطنية مول – ش الجمهورية – أسيوط.

11- بلازا مول – تقاطع ش الجمهورية مع ش عبد السلام الشاذلى – دمنهور ـــ البحيرة .

12- دولفين مول – الدور الأول – 6 أكتوبر – الجيزة.

13- 79 ش زكى شبانة – أمام المستشفى العسكرى – المنوفية .

14- برج الإصلاح الزراعى – ش جمال عبد الناصر – الزقازيق – الشرقية.

15- آخر كورنيش النيل بعد الشارع الحربى بجوار بنك عودة – دمياط .

16- 61 ش عبد العزيز آل سعود – مبنى سرايا الروضة – المنيل – القاهرة.

17- 25عمارات الملتقى العربى فوق معرض سيارات بى أوتو – مساكن الشيراتون – مصر الجديدة – القاهرة.

18- برج السعد – حى المحروسة – قطاع رقم 40 أبراج المحروسة – السويس.

19- ش أبو بكر الصديق وشارع المأمون البحرى على التقاطع مع شارع النحاس والفتح – طنطا – الغربية.

20- الرقابة الإدارية – بورسعيد.

21- مبنى المهندس جلال، ش رقم 80 متفرع من شارع علم الروم، الفيروز – مرسى مطروح.

22- مبنى المهندس سامى، 6 ميدان ناصر، أرض السلطان – المنيا.

23- 31ش الجمهورية – سوهاج.

24- ش المماليك، منيل الروضة بجوار سوبر ماركت مترو – القاهرة.

25- سموحة، كوبرى 14 مايو بجوار نادى النصر، برج سموحة جراند – الإسكندرية.