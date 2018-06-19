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تعرف على رسائل الفنانين والإعلاميين للاعبى المنتخب قبل مباراة روسيا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:44 م
تعرف على رسائل الفنانين والإعلاميين للاعبى المنتخب قبل مباراة روسيا المنتخب الوطنى
كتبت – شرويت ماهر
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قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطنى المصرى ومنتخب روسيا فى ثانى جولات كأس العالم، حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على مؤازرة لاعبى المنتخب عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

وكتب الإعلامى عماد الدين أديب عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل التوفيق والنجاح لمنتخبنا المصري وأملنا فيكم كبير وإن شاء الله الفوز حليفنا اليوم يارب".

 

عماد الدين أديب
 

 

ونشر الفنان أحمد داود صورة له ممسكا العلم المصرى عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "إن شاء الله هنكسب".

خالد داود
 

 

وأضافت الفنانة أروى عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بالتوفيق للمنتخب المصري حبايبنا وإن شاء الله تفوزوا اليوم".

أروى
 

 

وكتب المطرب رامى جمال: "يارب النصر لمصر"، ونشر محمد عطية صورة له بالعلم المصرى وعلق قائلا: "إن شاء الله هنكسب روسيا النهاردة، أنا متفائل، ربنا يكرمنا".

رامى جمال
 

 

وحث الفنان إدوارد المصريين على تشجيع المنتخب عبر تويتر قائلا:" يلا يا مصراوية شدو حلكوا شوية ،شجع مصر".

إدوارد
 

 

بينما أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة عن سعادته لاختيار مدينة سان بيترسبرج لإقامة المباراة قائلا: "اختيار مدينة سان بيترس برج لإقامة مباراة مصر وروسيا تحمل معاني ودلالات كثيرة، لأنها مسقط رأس رئيس روسيا القوى بوتن ورمز الصمود للشعب الروسي، وهي بور سعيد روسيا وفي نفس الوقت مدينة المتاحف والفنون وأجمل مدن روسيا علي الإطلاق وعاصمتها التجارية، وبأمر الله سوف تشهد تالق منتخب مصر وانتصاره اليوم".

فرج عامر
 

 

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "فخورة بمنتخبنا المصري اللي وصلنا لكاس العالم بعد سنين طويلة، مشرفيننا ورافعين راسنا أيا كانت النتيجة النهارده أيه، ربنا يوفق منتخبنا دايما ويفرح المصريين، يارب النصر لمصر".

ليلى علوى

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى ملعب سانت بطرسبرج، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة لقاء المنتخب الوطنى أمام روسيا بثانى جولات بطولة كأس العالم التى تقام على أرض المنافس.

 

وتعد مباراة روسيا هى المباراة السادسة فى تاريخ القاءات التى خاضتها الفراعنة فى بطولات كأس العالم منذ بدايتها عام 1934.

 

ويسعى المنتخب الوطنى لتحقيق الفوز فى المباراة نظرا لعدة عوامل تدعو للتفاؤل منها عودة صلاح وإصابة دزاجيوف لاعب روسيا وغيرها من الأسباب، وحال تحقيق الفوز يكون المنتخب على موعد مع التاريخ.


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