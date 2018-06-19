تعرف على أكثر الفئات العمرية اشتغالا فى كل مهنة

كتبت- هبة حسام

ارتفعت نسب تشغيل الشباب فى عدد من المهن، بينما انخفضت فى مهن أخرى التى ارتفعت بها نسب تشغيل كبار السن "65 عام فأكثر"، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن نشرته للقوى العاملة عن الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"، ننشر أكثر الفئات العمرية اشتغالاً فى مهنة، والتى جاءت كالتالى..

رجال التشريع وكبار المسئولين



استحوذت الفئة العمرية 65 عام فأكثر على النسبة الأعلى بـ 53.4% من جملة العاملين بتلك المهن.

أصحاب المهن العلمية



استحوذت الفئة العمرية 40-49 عام فأكثر على النسبة الأعلى بـ 14.8% من جملة العاملين بتلك المهن.

الفنيون ومساعدو الإخصائيين



استحوذت الفئة العمرية 50-59 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ 13.6% من جملة العاملين بتلك المهن.

القائمون بالأعمال الكتابية



استحوذت الفئة العمرية 25-29 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ4.1% من جملة العاملين بتلك المهن.

العاملون فى الخدمات ومحلات البيع



استحوذت الفئة العمرية 20-24 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ 15.4% من جملة العاملين بتلك المهن.

المزارعون وعمال الزراعة والصيد



استحوذت الفئة العمرية 15-19 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ 33.3% من جملة العاملين بتلك المهن.

الحرفيون

استحوذت الفئة العمرية 15-19 عام فأكثر على النسبة الأعلى بـ 33.0% من جملة العاملين بتلك المهن.

عمال المصانع والتشغيل وتجميع مكونات الإنتاج



استحوذت الفئة العمرية 20-24 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ14.3% من جملة العاملين بتلك المهن.

عمال المهن العادية



استحوذت الفئة العمرية 50-59 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ 10.3% من جملة العاملين بتلك المهن.