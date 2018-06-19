تجديد حبس محفظ قرآن لتحرشه بطفلة أثناء درس التحفيظ بمدينة الشروق

كتب ـ أحمد حسنى

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، تجديد حبس محفظ قرآن "15 يوما، لاتهامه بالتحرش بطفلة أثناء تخفيظها القرآن بنهار شهر رمضان.

تعود الواقعة لتلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "ت.م"، يفيد بتعرض طفلته "فرح .ت" 11 عاما للتحرش على يد الشيخ " صابر .ع" محفظ القرآن خلال تحفيظها الورد اليومى بها داخل المنزل الخاص بها بمدينة الشروق بنهار رمضان.

كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما استمعت النيابة لأقوال الطفلة ووالدها حول الحادث.