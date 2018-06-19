تجديد حبس رائد الشيمى صاحب نقابة الصحفيين والفضائيات المزيفة 15 يوماً

كتب محمد إبراهيم

أمر قاضى المعارضات تجديد حبس "رائد السعيد محمد الشيمى" صاحب نقابة الصحفيين المزيفة، وأخر يعمل ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والتزوير.

بدأت تفاصيل الواقعة مع تلقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد قيام شخص يدعى "رائد الشيمى" أنشأ كيانا موازيا مزيفا غير القانونى لنقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عاصم الداهش، عن صحة المعلومات، وأضافت أن المتحرى عنه هو "رائد السعيد محمد الشيمى" مواليد 1974 سائق ومقيم بالدقى الجيزة وسبق اتهامه فى عدد 44 قضية ما بين "شيك ، تبديد ، ضرب " ومحكوم علية هارب فى عدد 3 قضايا بإجمالى حبس 3 سنوات، و" محمد . م . أ " مواليد 1980 محام ومقيم بنى مزار المنيا و سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا " تبديد " ، ومحكوم عليه هارب فى عدد 2 قضية بإجمالى حبس عامين و "عصام . س . و" مواليد1967 مقيم باب شرق الإسكندرية وسبق اتهامه فى عدد 3 قضايا " تبديد " ، ومحكوم عليه هارب فى عدد 2 قضية بإجمالى حبس عامين .

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية فى المحافظات المختلفة عن فتح باب العضوية بالنقابة ومنح الأعضاء مميزات (وهمية) مقابل العضوية وإصدار بطاقات عضوية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها (خلافا للحقيقة) إلى نقابة الصحفيين وتمكنا من خلال ذلك من الإحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح مابين ( 1200 : 3000 جنيه) عن كل اشتراك عضوية.