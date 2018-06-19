تجديد حبس المتهم بقطع لسان حماته بالسويس 15 يوما

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في حدوث جرح قطعي بلسان والدة زوجته، والاعتداء على زوجته بالضرب، وإصابتها بجروح مختلفة في الجسد.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطه مستشفى السويس العام، بوصول سيدة ونجلتها مصابين فى أماكن مختلفة بالجسد.

وأكد التقرير الطبي، أن السيدة "زينب" 63 عاما، تسبب الاعتداء عليها في اصطدام وجهها بالحائط وعلى الأرض، مما تسبب فى حدوث جرح قطعي بلسانها بسبب اصطدام أسنانها بلسانها، وأن نجلتها " س . م " مصابة بجروح قطعية بالرأس والجسد وكدمات بالوجه.

وذكر فى المحضر المحرر أن "عبدالغفار . ع" 35 عاماعاطل اعتدى على زوجته و والدتها، داخل منزلهما بحى الجناين بسبب خلافات أسرية.