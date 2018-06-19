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تأجيل محاكمة أثيوبى بتهمة إلقاء صديقته من الطابق السابع بدار السلام

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:12 م
تأجيل محاكمة أثيوبى بتهمة إلقاء صديقته من الطابق السابع بدار السلام محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة بعابدين،تأجيل طالب إثيوبى الجنسية لاتهامه بإلقاء ربة منزل إثيوبية الجنسية، من بلكونة عقار بمنطقة دار السلام، بعد فشله فى سرقتها لجلسة 12 سبتمبر لحضور محامى للدفاع عنه.

 

وتعود أحداث الواقعة بتلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من علو بعقار بحدائق المعادى، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة "سارة ب و" 29 سنة، ربة منزل، إثيوبية الجنسية، توفيت إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة والفك وجرح قطعى بمنتصف الرأس.

 

ومن خلال الاستماع لشاهدى الواقعة كلا من "وليد ع س" 35 سنة، حداد، و"محمد ا ص" 34 سنة، صاحب محل فراشة، واللذان قررا بأنهما أثناء تواجدهما أمام العقار محل الواقعة تنامى إلى سمعهما صوت استغاثة المجنى عليها وشاهدا أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتشاجر معها ودفعها من شرفة العقار.

 

على الفور تم استهداف الشقة محل الواقعة وأمكن ضبط "روزا داويد عمر" 18 سنة، طالب، إثيوبى الجنسية، مصاب بخدوش بالوجه، أثناء اختبائه داخل إحدى الغرف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه أثناء تواجده بصحبتها بالشقة حاول سرقة الفى دولار كانت بحوزتها فقاومته وتوجهت إلى شرفة شقتها للاستغاثة بالأهالى، إلا أن المتهم دفعها ما أدى لسقوطها وحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.


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