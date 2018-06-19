video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بارنييه: لندن ستفقد حق الوصول إلى قواعد البيانات الأمنية للاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:59 م
بارنييه: لندن ستفقد حق الوصول إلى قواعد البيانات الأمنية للاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى
فيينا (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستفقد حق الوصول الى قواعد بيانات الشرطة الخاصة بالاتحاد الاوروبى بعد خروجها من التكتل.

وخلال كلمة القاها فى فيينا، قال بارنييه "لنكن واضحين: بناء على مواقف المملكة المتحدة، سيتعين تنظيم التعاون فى ما بيننا بطريقة مختلفة".

وتابع كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف بريكست "سيقوم ذلك على مبادلات وليس على الوصول إلى قواعد بيانات خاصة بالاتحاد الأوروبى أو بفضاء شنجن".

وقال بارنييه "يمكن تفهُّم" إن "وثيقة المملكة المتحدة الأخيرة حول الأمن تعبر عن رغبة للاحتفاظ بمنافع عضوية الاتحاد الأوروبى".

إلا أنه تابع أن ذلك لن يكون ممكنا لأن المملكة المتحدة قررت "الخروج من الاتحاد الأوروبى، ومؤسساته، وهيكلياته، وضماناته الأمنية".

وقال بارنييه إن تلك المؤسسات تلعب دورا رئيسيا فى بناء الثقة اللازمة لتفعيل "التعاون المكثف" القائم حاليا فى ما يتعلق بالمسائل الأمنية بين الدول الأعضاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل تلتقى ماكرون لبحث ملف "بريكست" وأزمة الهجرة قبل قمة الاتحاد الاوروبى

ماكرون وميركل يدعوان لإنشاء مجلس أمن خاص بالاتحاد الأوروبى

الاتحاد الاوروبى

اخبار الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة