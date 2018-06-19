بارنييه: لندن ستفقد حق الوصول إلى قواعد البيانات الأمنية للاتحاد الأوروبى

فيينا (أ ف ب)

أعلن كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستفقد حق الوصول الى قواعد بيانات الشرطة الخاصة بالاتحاد الاوروبى بعد خروجها من التكتل.

وخلال كلمة القاها فى فيينا، قال بارنييه "لنكن واضحين: بناء على مواقف المملكة المتحدة، سيتعين تنظيم التعاون فى ما بيننا بطريقة مختلفة".

وتابع كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف بريكست "سيقوم ذلك على مبادلات وليس على الوصول إلى قواعد بيانات خاصة بالاتحاد الأوروبى أو بفضاء شنجن".

وقال بارنييه "يمكن تفهُّم" إن "وثيقة المملكة المتحدة الأخيرة حول الأمن تعبر عن رغبة للاحتفاظ بمنافع عضوية الاتحاد الأوروبى".

إلا أنه تابع أن ذلك لن يكون ممكنا لأن المملكة المتحدة قررت "الخروج من الاتحاد الأوروبى، ومؤسساته، وهيكلياته، وضماناته الأمنية".

وقال بارنييه إن تلك المؤسسات تلعب دورا رئيسيا فى بناء الثقة اللازمة لتفعيل "التعاون المكثف" القائم حاليا فى ما يتعلق بالمسائل الأمنية بين الدول الأعضاء.