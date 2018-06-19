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"اليوم السابع": شرفتونا يا رجالة.. الفراعنة بالمونديال محل إشادة العالم

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:26 م
"اليوم السابع": شرفتونا يا رجالة.. الفراعنة بالمونديال محل إشادة العالم عدد اليوم السابع
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تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، شرفتونا يا رجالة.. نجوم الفراعنة بالمونديال محل إشادة العالم.. البعثة تعود إلى جروزنى اليوم.. مران خفيف للأساسيين خوفاً من الإجهاد.. وجلسة لعلاج الأخطاء بالفيديو استعدادا للسعودية.

 

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ دموع وأفراح فى فيزياء وتاريخ الثانوية العامة.. «التعليم»: الامتحانات مطابقة للمواصفات.. حجازى: «لم نتلق أى شكاوى من صعوبة الأسئلة وتمت زيادة درجات الرأفة».. وإصابة أكثر من 25 طالبا بحالات إغماء بالمحافظات

 

ـ شرفتونا يا رجالة.. نجوم الفراعنة بالمونديال محل إشادة العالم.. البعثة تعود إلى جروزنى اليوم.. مران خفيف للأساسيين خوفاً من الإجهاد.. وجلسة لعلاج الأخطاء بالفيديو استعدادا للسعودية

 

ـ فرحة الفراعنة تغزو روسيا.. عمرو دياب يُحيى حفله برفع علم مصر.. وعمر خيرت على مسرح "مارينسكى"

 

ـ الأمن يرصد مخططاً إرهابياً لاستخدام الـ«سوشيال ميديا » لبث الشائعات

 

ـ «المرور» يتصدى لجشع سائقى السيارات ويمنع رفع التعريفة

 

ـ مدير المحطة: انتهينا من تركيب 300 توربينة رياح.. «الكهرباء » تنتهى من أكبر محطة رياح بالعالم فى 30 يونيو بجبل الزيت

 

ـ عودة «جناب العمدة».. «الداخلية » تعيد هيبة العُمد بالقرى لمواجهة الجريمة

 

ـ الرئيس السيسى يستقبل الفريق محمد زكى وزير الدفاع

 

ـ وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق طفرة نوعية بأداء الشركات الحكومية

 

ـ الانتهاء من أكبر محطة رياح بالعالم فى 30 يونيو بجبل الزيت.. مدير المحطة: انتهينا من تركيب 300 توربية رياح بقدرة 580 ميجاوات.. والانتهاء من توصيل 460 ميجاوات.. وجارٍ إنهاء توصيل 120 ميجاوات

 

ـ "المالية": لا صحة لفرض ضرائب على عربات الفول أو تخفيض أجور المديرين

 

ـ القوات اليمنية وقوات التحالف تدخل مطار الحديدة بعد أسبوع من المعارك.. ميليشيات الحوثى تبدأ «الهروب الكبير ».. فرقة خاصة لتفكيك شبكات الألغام وتطهير المحافظة وتحرير الأهالى

 

ـ البابا تواضروس لوفد إيطالى: نحرس مسار العائلة المقدسة منذ القرن الأول

 

ـ البدء فى تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول.. طارق الملا: المشروع يتضمن وضع استراتيجية متكاملة لتكنولوجيات المعلومات وبناء نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول بشركات القطاع


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