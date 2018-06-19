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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:57 م
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اليابان تفحص الحوائط الخرسانية عقب مصرع شخصين أسفلها بسبب زلزال أوساكا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:31 م
اليابان تفحص الحوائط الخرسانية عقب مصرع شخصين أسفلها بسبب زلزال أوساكا زلزال فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ
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قررت حكومة اليابان، إجراء فحص طارئ للحوائط الخرسانية بالمدارس بعد مصرع شخصين تحت تلك الحوائط جراء الزلزال الذى ضرب محافظة أوساكا أمس الاثنين.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن فتاة تبلغ من عمرها 9 سنوات، لقت مصرعها خارج مدرستها بمدينة تاكاتسوكى، إثر انهيار حائط خرسانى عليها بالإضافة إلى مقتل رجل آخر 80 عاما، للسبب ذاته، وقال وزير التعليم يوشيماسا هاياشى، للصحفيين، إنه أمر كل المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية بفحص الحوائط بشكل عاجل، فيما قال وزير الأرض والبنى التحتية والنقل كيتشى إيشى، إنه يخطط لرفع الوعى بشأن مخاطر الحوائط الخرسانية.

يشار إلى أن المسؤولين بمدينة تاكاتسوكى اعترفوا أن الحائط الذى تواجد خارج المدرسة تخطى الارتفاع المسموح الذى يقدر بـ2.2 متر، فيما عاينت الشرطة الموقع واستجوبت مسؤولين على خلفية الإهمال الوظيفى، وأن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة أوساكا تسبب فى مصرع أربعة أشخاص وإصابة 350 آخرين، كما تسبب فى انقطاع التيار الكهربى ببعض المناطق وتوقف حركة القطارات وتضرر أكثر من 170 ألف منزل.


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