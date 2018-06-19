النيابة تصرح بدفن جثة عامل لقى مصرعه ذبحًا على يد عاطل فى مشاجرة بحلوان

كتب على عبد الرحمن

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة عامل لقى مصرعه ذبحا فى مشاجرة على يد عاطل، بمنطقة كفر العلو، بعد عرضها على الطب الشرعى، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية والاستماع لشهود العيان.

كان العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارًا من المستشفى العام يفيد وصول جثة "ا.س"، مصابا بجرح قطعى فى الرقبة إثر مشاجرة مع الجيران.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عائلة الضحية وعائلة أخرى بسبب خلافات سابقة بينهما، قام على أثرها "ا.م" عاطل، بذبح المجنى عليه بسلاح أبيض، مما دفع أهل المجنى عليه لإشعال النيران فى منزله.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وأربعة متهمين بحرق منزله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.