النيابة تصرح بدفن جثة رجل عثر عليها بعد تناوله خمور بمصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئيه، بتصريح دفن لجثة رجل عثر عليها بإحدى الشوارع بمنطقة مصر الجديدة، وتبين أنه توفى بعد تناوله الخمور لعدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة .

كانت البداية بتلقى المقدم سمير مجدى، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة لرجل وليس بها أى إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات دلت أن المتوفى كان يعانى من مرض الكبد وفى يوم الواقعة تناول كمية كبيرة من الخمور مما أدى لوفاته. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.