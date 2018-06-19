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النيابة تصرح بدفن جثة رجل عثر عليها بعد تناوله خمور بمصر الجديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:58 ص
النيابة تصرح بدفن جثة رجل عثر عليها بعد تناوله خمور بمصر الجديدة إسعاف - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئيه، بتصريح دفن لجثة رجل عثر عليها بإحدى الشوارع بمنطقة مصر الجديدة، وتبين أنه توفى بعد تناوله الخمور لعدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة .

كانت البداية بتلقى المقدم سمير مجدى، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة لرجل وليس بها أى إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات دلت أن المتوفى كان يعانى من مرض الكبد وفى يوم الواقعة تناول كمية كبيرة من الخمور مما أدى لوفاتهوتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

 


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