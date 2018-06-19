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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:40 م
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الموفد الأممى إلى الصحراء الغربية يلتقى أطراف النزاع نهاية الشهر الجارى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:50 م
الموفد الأممى إلى الصحراء الغربية يلتقى أطراف النزاع نهاية الشهر الجارى الأمم المتحدة
الأمم المتحدة (أ ف ب)
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أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء، أن موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الرئيس الألمانى السابق هورست كولر سيلتقى مجددا نهاية يونيو اطراف النزاع للدفع نحو استئناف مفاوضات السلام.

وقال أحد هذه المصادر رافضا كشف هويته إن كولر يعتزم لقاء السلطات المغربية يومى 28 و29 يونيو فى الرباط، على أن يتوجه إلى العيون فى الصحراء الغربية للقاء الجنود الأمميين فى بعثة مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضح مصدر آخر لم يشأ أيضا كشف هويته أن الموفد سيتوجه أيضا إلى تندوف فى اقصى غرب الجزائر حيث مقر جبهة بوليساريو، لافتا إلى أن مواعيد هذه الزيارات لم تتحدد بعد فى شكل نهائى.

وفى رسالة إلى مجلس الأمن مؤرخة فى الأول من يونيو، دعت بوليساريو الأمم المتحدة إلى "تنظيم مفاوضات مباشرة" مع المغرب "فى أقرب وقت"، مؤكدة أن "جبهة بوليساريو مستعدة لأن تستأنف فورا مفاوضات مباشرة مع المغرب من دون شروط مسبقة وبحسن نية" بهدف السماح "لشعبها بممارسة حقه فى تقرير المصير" تمهيدا لوضع حد للنزاع.

واورد مصدر دبلوماسى ثالث أن جولة كولر ستشمل أيضا "من حيث المبدأ" الجزائر التى تدعم بوليساريو.

وجرت اللقاءات الأخيرة لكولر مع أطراف النزاع فى الصحراء الغربية قبل نهاية العام الماضى. وتعود آخر جولة تفاوضية بين المغرب وبوليساريو الى 2008.

 


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