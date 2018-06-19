"المكس للملاحات" تستهدف 17.5 مليون جنيه أرباح العام المالى 2018-2019

كتب عبد الحليم سالم

تستهدف شركة المكس للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق 17.5 مليون جنيه أرباح العام المالى 2018-2019.

ووفق القوائم المالية فإن الشركة تسعى إلى بيع 660 ألف طن، بقيمة 156 مليون جنيه، مقابل بيع 538 ألف طن بقيمة 139 مليون جنيه العام المالى الماضى. وتستهدف الشركة صادرات بـ54 مليون جنيه خلال عام الموازنة.

وبحسب تقرير مجلس إدارة الشركة فإنها نجحت مؤخرا فى تجديد عقد استغلال ملاحة المكس بالإسكندرية لمدة 15 عاما كما تبذل محاولات لتجديد ملاحة بور فؤاد.

كما تستهدف الشركة ضخ استثمارات بنحو 38.6 مليون دنيه خلال عام الموازنة لتطوير مصنع التكرير ووحدة الغسيل وبناء مخازن وإضافة ماكينات أقراص ملح تغذية المواشى وبعض وسائل النقل.

كما أن الشركة تسعى إلى استغلال المحلول المر المتراكم فى ملاحة المكس ويتكلف المشروع نحو 35 مليون دولار.