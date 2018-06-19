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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:43 م
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المغرب: حالات التحرش بعاملات فى إسبانيا "معزولة جدا"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:09 م
المغرب: حالات التحرش بعاملات فى إسبانيا "معزولة جدا" العاهل المغربى
الرباط (أ ف ب)
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أعلنت وزارة العمل فى المغرب الثلاثاء، إن حالات التحرش المفترضة فى حق مغربيات يعملن موسميا فى جنى الفراولة بجنوب اسبانيا "تبقى معزولة جدا"، مشيرة إلى تسجيل 12 محاولة تحرش بعد الاستماع إلى حوالى 800 امرأة.

وأوضحت الوزارة فى بيان عقب لقاء الوزير المغربى محمد يتيم والسفير الإسبانى لدى الرباط ريكاردو دييز هوشليتنر، إن تحقيقات أجرتها السلطات الإسبانية أسفرت عن ملاحقة 7 أشخاص بينهم 4 مغاربة يشتبه فى تورطهم فى حالات التحرش الجنسى.

وأكد عزم حكومتى البلدين "تتبع التحقيقات التى تجريها السلطات الإسبانية، والتعاطى مع نتائجها بكامل المسؤولية".

وقد ذكرت وسائل إعلام مغربية تقارير عن حالات التحرش التى أثارت موجة من التعليقات الغاضبة والمنددة ازاء عدم تحرك السلطات المغربية.

إلا أن وزارة العمل المغربية أكدت أن عمل المغربيات موسميا فى إسبانيا كان "ناجحا".

وتستقبل منطقة الإندلس فى جنوب إسبانيا آلاف المهاجرات للعمل فى جنى الفراولة وغيرها من الفواكه بين فبراير ومايو كل سنة، بعقود عمل محدودة الأجل تلزمهن بالعودة إلى بلدانهن مباشرة بعد انتهاء الموسم.

 


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