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المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:21 ص
المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة رفع السيارات المتروكة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  12 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 


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