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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:23 ص
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المحكمة العليا فى الفلبين تؤيد قرار عزل رئيسة المحكمة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:22 ص
المحكمة العليا فى الفلبين تؤيد قرار عزل رئيسة المحكمة الرئيس الفلبينى دوتيرتى
مانيلا (أ ش أ)
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أيدت المحكمة العليا فى الفلبين قرار عزل رئيسة المحكمة ماريا لورديس سيرينو، التى تعد من بين أبرز منتقدى الرئيس رودريجو دوتيرتى، فى حكم نهائى اعتبره المعارضون "غير دستورى" ويهدد استقلال القضاء والديمقراطية فى البلاد.

ونقلت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن تيودور تى المتحدث باسم المحكمة قوله "إن أعضاء المحكمة صوتوا لصالح قرار العزل، الذى صدر فى 11 مايو الماضى، وذلك بواقع 8 أصوات مقابل 6 أصوات".

وكان المستشار القانونى للحكومة قد قدم إلتماسا ضد سيرينو، وهى أول امرأة ترأس المحكمة العليا، قال فيه "إنها تفتقر إلى النزاهة بسبب فشلها المزعوم عدة مرات فى تقديم بيانات سنوية عن أصولها المالية".

 


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الفلبين

الرئيس الفلبينى

محكمه الفلبين

المحكمه العليا فى الفلبين




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