المجموعات الإرهابية تستهدف بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية بدرعا السورية

دمشق أ ش أ

استهدفت المجموعات الإرهابية ، الاثنين ، بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية بمدينة درعا السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة ينتشرون فى منطقة درعا البلد استهدفوا بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية ، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وينتشر فى منطقة درعا البلد إرهابيون من تنظيم جبهة النصرة ومجموعات تابعة له، يستهدفون الأحياء السكنية الآمنة بالقذائف ورصاص القنص، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين معظمهم أطفال ونساء.