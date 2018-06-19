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المجموعات الإرهابية تستهدف بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية بدرعا السورية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:30 ص
المجموعات الإرهابية تستهدف بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية بدرعا السورية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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استهدفت المجموعات الإرهابية ، الاثنين ، بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية بمدينة درعا السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة ينتشرون فى منطقة درعا البلد استهدفوا بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية ، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وينتشر فى منطقة درعا البلد إرهابيون من تنظيم جبهة النصرة ومجموعات تابعة له، يستهدفون الأحياء السكنية الآمنة بالقذائف ورصاص القنص، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

 


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المجموعات الإرهابية

قذيفتين صاروخيتين

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درعا السورية




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