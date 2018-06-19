المتهم بقتل تاجر بالعجوزة: "كان عايز يخصم فلوس سلف من ثمن تليفزيون قديم"

كتب ــ سليم على

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة، عن التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل تاجر أجهزة إلكترونية على يد حارس عقار بمنطقة العجوزة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام المستشار محمود سكر وكيل النيابة، حيث أكد أنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه بحكم التعامل معه منذ سنوات فى بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية، مؤكدا أنه يوم الواقعة طلب مقابلته لامتلاكه "تليفزيون مستعمل" يرغب فى بيعه وبالفعل تقابلا وطلب منه الأخير الصعود لشقته لمعاينة الجهاز.

وأضاف المتهم، أنه بعدما عاين المجنى عليه الجهاز، حدد ثمنه وأخبره أنه سيخصم مبلغا كان قد أقرضه له منذ فترة من ثمن الجهاز، فلم يوافق المتهم ورفض بيع الجهاز له، فنشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام المجنى عليه بتسديد "لكمة" للمتهم فأسقطه أرضا.

وأشار المتهم، إلى أنه قرر الانتقام من المجني علية فعثر بجواره على سكين، فالتقطها وقام بتسديد عدة طعنات للضحية، حتي سقط غارقا في دمائه وفارق الحياة، فقرر بعدها التخلص من الجثة، وأحضر حبلا وقيد به الجثة لكنه لم يتمكن من نقلها فى مكان آخر، وقرر تركها فى منزله واختبأ داخل أحد العقارات المجاورة، وبعد ساعات من اكتشاف الواقعة تم القبض عليه.

يذكر أن ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة تلقوا بلاغا من أسرة التاجر باختفاء نجلهم "عزام . م"، في العقد الثالث من العمر، يعمل سمسار أجهزة إلكترونية، وعلي الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، ووضع خطة أمنية لكشف غموض الواقعة، تتمثل في فحص علاقة المجني علية بأصدقائه وأقاربه وفحص سجل الهاتف الخاص به، وأثناء السير في بنود الخطة توصلوا إلى أنه أخر مرة شوهد فيها المجنى عليه كان يسير مع أحد الأشخاص، بالقرب من مكان الواقعة، وقد صعد معه الشقة التي عثر عليه فيها، وبعمل التحريات اللازمة تمكن ضباط القسم من خلالها تحديد هوية المشتبة فيه، وتم القبض عليه.