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المبعوث الروسى لسوريا: دمشق تواصل الدعم المالى للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:38 م
المبعوث الروسى لسوريا: دمشق تواصل الدعم المالى للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة سوريا - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة السورية لا تزال تقدم دعما ماليا للسكان ولأغراض البنية التحتية فى مناطق البلاد الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وقال لافرينتييف، للصحفيين فى نهاية مشاورات ممثلى الدول الضامنة لعملية أستانا مع المبعوث الأممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا فى جنيف: "القليل من الناس يتحدث عن ذلك، ولكن حكومة سوريا لا تزال- رغم العقوبات المفروضة من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة- تدعم حتى تلك الأراضى والسكان المدنيين الذين هم تحت سيطرة القوات غير التابعة للحكومة (المعارضة)، ويتم تحويل الرواتب للمعلمين وليس فقط لموظفى البلديات المختلفة".

وأضاف لافرينتييف- حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أنه فى الوقت الحاضر، يعيش فى الأراضى الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أكثر من 80% من العدد الكلى لسكان سوريا.

وجرت فى وقت سابق اليوم فى جنيف المشاورات بين المبعوث الأممى إلى سوريا وممثلى روسيا وتركيا وإيران، كونها الدول الضامنة لعملية أستانا، وكان الجانب الروسى فى هذه المشاورات ممثلا بالمبعوث الرئاسى إلى سوريا ونائب وزير الخارجية سيرجى فيرشينين.

 


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