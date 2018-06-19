القوات الأفغانية تدمر مخابئ لداعش استخدمت لشن هجمات خلال عطلة عيد الفطر

كابول(أ ش أ)

أكدت مصادر أفغانية مطلعة اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الأفغانية ومديرية الأمن الوطنى قامت بتدمير مخابئ تابعة لتنظيم داعش الإرهابى كانت تُستخدم كمنصات إطلاق خلال الهجمات القاتلة التى وقعت فى إقليم نانجرهار أثناء عطلة عيد الفطر.

وأفاد المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم فى بيان له نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية أن القوات الخاصة شنت غارات على مخابئ لداعش فى منطقة جانجى بحى الحسكة مينا فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن سبعة مقاتلين تابعين لداعش على الأقل لقوا حتفهم خلال العملية...كما قامت القوات الخاصة بتدمير بعض الأسلحة الثقيلة والخفيفة كانت بحوزة التنظيم الإرهابى.