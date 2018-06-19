القنصلية العامة المصرية فى سيدنى تنظم حفلا لمشاهدة مباراة مصر وروسيا

كتب- هاشم الفخرانى

تنظم القنصلية العامة المصرية فى مدينة سيدنى الاسترالية، حفلا خاصاَ اليوم الثلاثاء، للجالية المصرية فى استراليا لمشاهدة المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وروسيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018 .

ووفرت القنصلية العامة شاشات خاصة لمشاهدة المباراة، التى ستجرى فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الثالثة فجرا بتوقيت سيدنى.



القنصلية العامة فى سيدنى

وحرص المجلس الاستشارى المصرى - الاسترالى على حضور الاحتفالية، حيث قال هانى عادل نائب رئيس المجلس أنه يتوجه بالشكر للقنصلية على تنظيم هذه الاحتفالية التى ستجمع المصريين من أبناء الجالية على حب منتخب مصر وتشجيعه، مضيفا أنه على الرغم من البرد القارس فى استراليا وتزامن المباراة فى ساعة متأخرة من الليل إلا أن ذلك لن يمنع المصريين من تشجيع المنتخب.

وتمنى "عادل" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، الفوز لمنتخب مصر على روسيا متوقعا نتيجة واحد صفر لصالح المنتخب وسيحرزه نجم مصر ونادى ليفربول محمد صلاح.