القبض على 339 متهما هاربا من احكام قضائية بالحبس بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .
وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور عن ضبط 339 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .
كما تم تحرير 621 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سيروالسير في الممنوع والتصالح الفوري وحجز مركبات واشتباه في الصلاحية الفنية.
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