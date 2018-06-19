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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:14 م
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القبض على 339 متهما هاربا من احكام قضائية بالحبس بالبحيرة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:50 م
القبض على 339 متهما هاربا من احكام قضائية بالحبس بالبحيرة حملة أمنية - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل وناصرجودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور  عن ضبط 339 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .

كما تم تحرير 621 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سيروالسير في الممنوع والتصالح الفوري وحجز مركبات واشتباه في الصلاحية الفنية.

 

 
 
 
 

 


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