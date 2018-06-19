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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:12 م
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"القاهرة" تبدأ تجميل مناطق العباسية وعبده باشا والظاهر

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:22 م
"القاهرة" تبدأ تجميل مناطق العباسية وعبده باشا والظاهر اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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شدد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، على رؤساء أحياء المنطقتين، بضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني فى أعمال التطوير بالأحياء وإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين فى المشاركة الفعالة والإيجابية للنهوض بالأحياء التي يقطنونها.
 
ووفقا لذلك قامت حملة "من أجل حي متميز ..خليك إيجابي  بالقاهرة "، بأعمال تطوير وتجميل ودهانات ونظافة، في حي الوايلي والمناطق التابعة له وهى العباسية  وعبده باشا والظاهر.
 
فى سياق متصل، انتهت أجهزة حى باب الشعرية، من رفع الإشغالات بشارع المنسى، وتقليم الأشجار به، كما شن حى وسط القاهرة حملة بمحيط المساجد الأثرية بالدرب الأحمر، لرفع المخلفات.

 


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