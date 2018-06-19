العثور على جثة شخص مجهول فى جبال عتاقة بالسويس

السويس- سيد نون

عثر المواطنون بالسويس، علي جثة شخص مجهول داخل أحد الطرق الجبلية بجبال عتاقة فى السويس، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي السويس العام، ومن الكشف الظاهري عليها تبين أن حادث الوفاة منذ عدة أيام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة، بعثور المواطنين علي جثة شخص بإحدى المناطق الجبلية بجوار منطقة المحاجر.

وقال مصدر طبي، إنه بعد نقل الجثة الي مشرحة مستشفي السويس العام، تبين من الكشف الظاهري أن الوفاة مر عليها عدة أيام، وقررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام، عرض جثة المتوفى على الطب الشرعي للكشف عليها.