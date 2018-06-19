العثور على جثة شاب مقتولا بجوار مقلب القمامة القديم بالسنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

عثر أهالى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على جثة سائق توك توك مقتولا فى ظروف غامضة بناحية طريق المرور.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين بالعثور على جثة على طريق مرور السنبلاوين بجوار مقلب القمامة القديم.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى شعبان م. 22 سنة سائق توك توك مقيم قرية بشمس التابعه لدائرة مركز السنبلاوين، وبجواره التوك التوك الخاص به وبه طعنه نافذة بالصدر وملقى بجوار المقلب القديم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى مستشفيى السنبلاوين، وباشرت النيابة التحقيق بالحادث حيث طلب مدير النيابة تقرير الطب الشرعى، وتحريات المباحث حول الواقعة، وأسباب تواجد المجنى عليه بالمنطقة وكشفت المباحث إلى العثور على كل متعلقات المجنى عليه بحوزته.