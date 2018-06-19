video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شاب مقتولا بجوار مقلب القمامة القديم بالسنبلاوين بالدقهلية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:29 م
العثور على جثة شاب مقتولا بجوار مقلب القمامة القديم بالسنبلاوين بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

عثر أهالى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على جثة سائق توك توك مقتولا فى ظروف غامضة بناحية طريق المرور.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين بالعثور على جثة على طريق مرور السنبلاوين بجوار مقلب القمامة القديم.

 

وعلى الفور انتقل مأمور المركز، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى شعبان م. 22 سنة سائق توك توك مقيم قرية بشمس التابعه لدائرة مركز السنبلاوين، وبجواره التوك التوك الخاص به وبه طعنه نافذة بالصدر وملقى بجوار المقلب القديم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى مستشفيى السنبلاوين، وباشرت النيابة التحقيق بالحادث حيث طلب مدير النيابة تقرير الطب الشرعى، وتحريات المباحث حول الواقعة، وأسباب تواجد المجنى عليه بالمنطقة وكشفت المباحث إلى العثور على كل متعلقات المجنى عليه بحوزته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من انقطاع مياه الشرب بقرية الستامونى بالدقهلية لفترات طويلة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

مركز السنبلاوين

اخبار الحوادث

اخبار مصر

العثور على جثة




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة