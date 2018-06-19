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الصين: سنرد بقوة حال فرض أمريكا رسوما إضافية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:29 ص
الصين: سنرد بقوة حال فرض أمريكا رسوما إضافية الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (رويترز)
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ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات "نوعية" و "كمية" إذا فرضت الحكومة الأمريكية قائمة إضافية من الرسوم على السلع الصينية.

وقالت الوزارة فى بيان على موقعها الإلكترونى إن الصين ستتخذ تدابير شاملة "للرد بقوة".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدد فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بفرض رسوم نسبتها عشرة فى المئة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، مصعدا بذلك حربا تجارية مع بكين.

وقال إن هذه الخطوة تأتى ردا على قرار الصين زيادة الرسوم على سلع أمريكية قيمتها 50 مليار دولار.

 


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