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الصين تتعهد بمساعدات عسكرية لكمبوديا بأكثر من 100 مليون دولار

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:36 ص
الصين تتعهد بمساعدات عسكرية لكمبوديا بأكثر من 100 مليون دولار جيش كمبوديا
رويترز
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قالت وزارة الدفاع الكمبودية، اليوم الثلاثاء، إن الصين منحت كمبوديا مساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار الأمر الذى يسلط الضوء على قوة العلاقات بين بكين وحكومة يتهمها البعض بتدمير الديمقراطية قبل انتخابات مقررة الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يحقق الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء هون سين فوزا سهلا في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 29 يوليو بعد أن حلت المحكمة العليا حزب الإنقاذ الوطنى لكمبوديا، حزب المعارضة الرئيسى، فى نوفمبربطلب من الحكومة.

وعرض وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه المساعدات العسكرية خلال زيارته فنومبينه لحضور معرض عسكرى صينى كمبودى. وبدأت الزيارة يوم 16 يونيو  وتنتهي غدا الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكمبودية إن وى "تعهد بتقديم منحة بأكثر من 100 مليون دولار" لتستخدم فى أى غرض تحتاجه كمبوديا. وأضاف أن جيشى البلدين سيجريان تدريبات (التنين الذهبى) المشتركة مرة أخرى العام المقبل.

 

 


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