"السياحة" غلق إدارى لمقر 3 شركات لعملهم بدون ترخيص

كتبت ميرفت رشاد

أصدر مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، قرارا إداريا رقم 486 لسنة 2018 ، بغلق مقر اسم شركتين "روكسى للسياحة" و"الوطنية للنقل والرحلات"بمحافظة سوهاج، وكذلك غلق مقر " كريستال للسياحة" بمحافظة البحيرة، لمزاولتهم العمل السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة .

وتضمن القرار الذى نشرته بالوقائع المصرية، بتاريخ 14 يونيو الجارى، إخطار مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملهم بدون ترخيص ومحاسبتهم ضريبيا طوال الفترة السابقة، على أن يتم إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار .