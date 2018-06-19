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السعودية تعفى رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:48 م
السعودية تعفى رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه أحمد الخطيب
كتب: أحمد علوى
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قالت وكالة الأنباء السعودية، إن أمرا ملكيا صدر مساء الاثنين بإعفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب من منصبه.

 

وكان قد تم تعيين الخطيب رئيسا للهيئة فى عام 2016. وتتولى الهيئة الإشراف على المناسبات الترفيهية فى المملكة بما فى ذلك تنظيم احتفالات العيد الوطنى، واستضافة سيرك دو سوليه فى سبتمبر.

 

وتؤدى الهيئة دورا مهما فى إدخال تغييرات فى السعودية تتماشى مع رؤية 2030 من أجل تحرير الاقتصاد من الاعتماد على الصادرات النفطية ودعما لانفتاح المجتمع.

 

واختير الخطيب فى عام 2017 رئيسا لمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية وهو أيضا عضو فى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

 

وفى العام الماضى رفعت السعودية حظرا استمر 35 عاما على دور السينما وهناك خطط لشركات إقليمية وعالمية لفتح أكثر من 300 دار سينما بحلول عام 2030.


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