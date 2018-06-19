الرئيس الفرنسى: تحدى الهجرة ليس بجديد ويجب العمل على مكافحته

كتب إبراهيم حسان

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا صحفيا منذ قليل، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ببرلين، لمناقشة ملف الهجرة وعددا من القضايا المشتركة بين البلدين.

وقال ماكرون، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، إنه يجب حماية المواطنين داخل دولهم، كما يجب الدفاع عن أوروبا التى يؤمنوا بها، مشددا على ضرورة مكافحة تحدى الهجرة، متابعا بالقول: "العالم الآن هو عالم واحد ولسنا فى جزيرة منعزلة، ونحن نريد المزيد من التنسيق بين الدول".

وأضاف ماكرون، أن تحدى الهجرة ليس بجديد، ويجب العمل بجدية على مكافحته من قبل كل الدول، مبينا: "فى الواقع الأزمة الحقيقة تظهر عندما يغادر المواطنين الشواطئ الليبية ونحن نريد حماية أفضل للحدود الأوروبية".