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الداخلية تضبط مئات المخالفات وسرقة التيار الكهربائى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:52 م
الداخلية تضبط مئات المخالفات وسرقة التيار الكهربائى سرقة الكهارباء-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجه قطاع الأمن العام  حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، في إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم .

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى .

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 3890  قضية  متنوعة  (118 القاهرة- 225 الجيزة–  98 القليوبية- 142 الإسكندرية-  142البحيرة- 38 مطروح- 30 الغربية-20 المنوفية- 25 كفرالشيخ- 44 الدقهلية–  35 الشرقية- 10 دمياط- 10 بورسعيد- 15 الإسماعيلية -  10 السويس- 4 جنوب سيناء- 450 المنيا- 790 بنى سويف- 1060 الفيوم- 550 أسيوط- 15 سوهاج- 20 أسوان- 13 قنا–  10 الأقصر- 16 البحرالأحمر) ، وضبطت أجهزة الأمن   3882 ) قضية سرقة تيار كهربائى ، و 8 ) قضايا مخالفة شروط التعاقد ، و فى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار " تم ضبط 1014حالة (160 المنيا – 288 بنى سويف–  427 الفيوم- 139 أسيوط) ، وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " : تم تنفيذ 242 حكم حبس جزئى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 


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