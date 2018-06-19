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الخارجية تحذر المواطنين من الانسياق وراء عقود العمل الوهمية وتدعو للحذر

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:44 ص
الخارجية تحذر المواطنين من الانسياق وراء عقود العمل الوهمية وتدعو للحذر وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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فى ضوء ما لاحظه القطاع القنصلى بوزارة الخارجية – فى الآونة الأخيرة – من تعرض أعداد كبيرة من المواطنين المصريين المسافرين إلى الخارج لحالات نصب من خلال قيام بعض الأشخاص بالترويج لعقود عمل وهمية، فإن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين التحلى بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية فى هذا الصدد.

 

 وأضاف السفير خالد يسرى رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن بعض متعهدى السفر من مصر إلى الخارج لا يقومون بالوفاء بتعهداتهم أو التزاماتهم بتوفير أى فرص عمل للمواطنين أو حتى تحمل نفقات إقامتهم أو معيشتهم، وهو ما يضطر المواطنين إلى طلب المساعدة، وقد لا يتبقى لهم خيار إلا العودة إلى أرض الوطن أو البقاء فى الدولة محل السفر وتجاوز الإقامة بحثا عن أى فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذى يعرضهم للمخالفة ويضعهم تحت طائلة القانون.


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وزاره الخارجيه

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