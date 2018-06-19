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الخارجية العراقية تعبر عن رفضها للعمليات الجوية بمناطق محاربة تنظيم داعش

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:13 ص
الخارجية العراقية تعبر عن رفضها للعمليات الجوية بمناطق محاربة تنظيم داعش القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابى
رويترز
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عبرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها واستنكارها لأى عمليات جوية تستهدف قوات فى مناطق تشهد قتالا ضد تنظيم داعش الإرهابى سواء فى العراق أو سوريا، أو أى مكان أخر فى ساحة مواجهة داعش. 

وأوضح البيان أنه فِى الوقت الذى تؤكد فيه الوزارة دعوتها لجميع دول العالم للتضامن والتكاتف فى مواجهة هذه الجماعات المتطرفة فإنها ترى ضرورة التنسيق الدائم والدقيق بين التحالف الدولى والقوات التى تواجه هذه التنظيمات الإرهابية ومساعدتها وتقديم الدعم والإسناد لها، وأن أى استهداف لهولاء المقاتلين بشتى مسمياتهم ومواقع قتالهم هو دعم لداعش ومساعدة لها على التمدد ومحاولة تنظيم صفوفها مِن جديد.

وأشار البيان أن الجماعات المتطرفة تعرضت للهزيمة الكبرى على أيدي القوات العراقية البطلة التى خاضت المواجهة الأشرس نيابة عن العالم بشتى صنوفها وتشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبى وبيشمركة وقوات مكافحة الاٍرهاب بإسناد ودعم التحالف الدولى والدول الصديقة والشقيقة وكل القوى الخيرة والشجاعة التى واجهت هذا التنظيم في كل العالم وأعانت الانسانية فى تضييق الخناق عليه. 

 

 


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