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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:18 م
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الحوثيون يتخذون المدنيين دروعا بشرية.. ومسنة يمنية: قصفوا المساجد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:52 م
الحوثيون يتخذون المدنيين دروعا بشرية.. ومسنة يمنية: قصفوا المساجد نازحة يمنية تفضح جرائم الحوثيين
كتب أيمن رمضان
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كشف نازحون يمنيون عن مدينة الحديدة، عن أن ميليشيات الحوثى التابعة لإيران انتشرت فوق أسطح الأبنية السكنية بمحافظة الحديدة متخذين الأهالى دروعا بشرية لمنعهم من المغادرة، فضلا عن تحويل أسطح المنازل إلى منصات لإطلاق الصواريخ والمدافع غير مهتمين لحياة المدنيين، وأكدت مسنة نازحة أن أنصار الله الحوثى قصفوا المساجد دون أدنى مسئولية.

ووفق شهادات النازحين لفضائية العربية الحدث، فإن المليشيات الحوثية التابعة لإيران قاموا بتحويل المدارس إلى قواعد عسكرية، ما دفع المدنيين لترك منازلهم ومغادرة مواقع الاشتباك.

وبحسب تقرير آخر أعدته فضائية "سكاى نيوز"، عربية أكدت خلاله أن الميليشيات الحوثية تنفذ الآن عمليات انتقامية بحق السكان المدنيين من أبناء محافظة الحديدة عقب خسارتهم المطار الاستراتيجى من بينها قتل عائلة كاملة بدم بارد بينهم أطفال، ومحاولتهم جر المعركة مع قوات المقاومة اليمنية إلى داخل المدينة وتحويلها إلى حرب عصابات بعدما فخخوا الطرقات.


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