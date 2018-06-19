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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:23 م
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الحكومة تعقد مؤتمر التميز الحكومى مطلع يوليو

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:00 م
الحكومة تعقد مؤتمر التميز الحكومى مطلع يوليو الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030
كتب : مصطفى عبد التواب
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مؤتمر جائزة التميز الحكومى، بالتعاون بين الحكومتين المصرية والإماراتية، سوف يعقد على مدار أيام 3 و4 يوليو القادم، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد أعلنت فى أبريل الماضى عن تبنى الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومى، وذلك فى مؤتمر صحفى حضره وفدا رسميا لحكومة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالى محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالى عهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين.

وأكدت السعيد أن الشراكة بين الجانبين المصرى والإمارات تشمل التميز فى الأداء والتميز الحكومى، حيث اتفقت الدولتان على الاستفادة من الخبرة الإماراتية فيما يخص محاكاة منظومة التميز الحكومى، مؤكدة أن الوفد المصرى حضر مجموعة ورش عمل مكثفة على مدار أسبوع مع مجموعة من أكفأ مستشارى منظومة التميز الحكومى الإماراتية بهدف تعريفهم على مفاهيم المنظومة ومحاور ومعايير وآليات تقييمها، كما تم وضع تصور لمنظومة التميز الحكومى المصرية، ووضع آلية التقييم مع تحديد الفئات الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع المصرى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول مؤتمر للتميز الحكومى بحضور 1000 قيادى حكومى فى يونيو 2018.

 


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