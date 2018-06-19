الحكومة اليابانية: توقف إمدادات المياه والغاز بشمال أوساكا جراء الزلزال

طوكيو (أ ش أ)

أكدت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، توقف إمدادات المياه والغاز فى مقاطعة أوساكا جراء الهزة الأرضية التى ضربت المنطقة أمس، وبلغت قوتها 6.1 درجات على مقياس ريختر.

وأشارت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية إلى تواصل انقطاع إمدادات المياه فى أجزاء من مدينتى تاكاتسوكى ومينو، ما دفع السلطات المحلية إلى إرسال شاحنات لصهاريج مياه.

وتعانى 112 ألف أسرة فى مدن تاكاتسوكى وإيباراكى وستتسو وسويتا من انقطاع الغاز بسبب الزلزال.. وقالت شركة أوساكا للغاز "إن الإمداد من المتوقع أن يعود إلى جميع الأسر المتضررة بحلول يوم الاثنين المقبل".

وكان الزلزال قد أسفر عن مقتل 4 أشخاص حتى الآن، وإصابة أكثر من 370 شخصا، بالإضافة إلى إغلاق المطارات لعدة ساعات وعرقلة سير القطارات وإنتاج المصانع بالمنطقة.