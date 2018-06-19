video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:23 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الإسبانية تعتزم نقل رفات فرانكو من ضريح تموله الدولة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:15 ص
الحكومة الإسبانية تعتزم نقل رفات فرانكو من ضريح تموله الدولة ملك اسبانيا فليبى السادس - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قد تنقل رفات الدكتاتور الفاشى فرانسيسكو فرانكو من مكانها قريبا بموجب خطة للحكومة الاشتراكية الجديدة فى إسبانيا لتحويل ضريح تموله الدولة إلى معلم للتذكير بالحرب الأهلية لا تمجيد الدكتاتورية.

وسيكون هذا الإجراء هو الأحدث ضمن مجموعة من الإجراءات المهمة التي بدأها رئيس الوزراء الجديد بيدرو سانتشيث لتعزيز سلطته ولجذب الناخبين من اليسار قبل انتخابات عامة من المقرر أن تجرى بحلول منتصف عام 2020.

ويسيطر سانتشيث، الذى تولى المنصب خلفا للسياسي المحافظ ماريانو راخوى عقب اقتراع على الثقة الشهر الماضى، على أقل من ربع المقاعد فى البرلمان.

وقال أوسكار بوينتى، وهو عضو كبير في الحزب الاشتراكى ومقرب من سانتشيث، في مؤتمر صحفى "قرار انتشال رفات فرانكو واضح تماما".

وما زالت الحرب الأهلية تلقي بظلالها على البلاد رغم مرور ما يقرب من ثمانية عقود على انتهائها. وغياب المحاسبة عن الحرب ترك جروحا لم تندمل كما تتزايد الضغوط لتحويل الموقع إلى مكان لإحياء ذكرى ضحاياها.

وقال بوينتي إن الحكومة تخطط لتحويل الضريح الذي تموله الدولة إلى "مكان للاعتراف والذاكرة لجميع الإسبان" ،ويضم الموقع الذي افتتحه فرانكو بنفسه عام 1959 كنيسة كاثوليكية شيدت على منحدر تل.

وعارض الحزب الشعبي المحافظ محاولات نقل رفات فرانكو عندما كان فى السلطة قائلا إن هذه الخطوة من شأنها أن تثير ذكريات أليمة بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود على وفاة فرانكو ونحو 80 عاما على انتهاء الحرب الأهلية.

لكن البرلمان الإسباني أقر العام الماضي نقل رفات فرانكو ورفات عشرات الآلاف الآخرين المدفونين في الضريح.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسبانيا تفوز بكأس العالم 2018 وفقًا لإحصائية علماء الرياضيات

صور.. وصول مهاجرين إلى إسبانيا بعد رحلة شاقة استمرت 9 أيام فى البحر

العميد يفسر سبب رفض لاعب البرتغال الاحتفال بهدف رونالدو الثالث فى إسبانيا

إسبانيا تمنح مهاجرى سفينة "أكواريوس" 45 يوما لحل وضعهم القانونى فى أوروبا

فيديو.. صهر ملك إسبانيا يسلم نفسه للسلطات لتنفيذ عقوبة السجن 5سنوات

مدرب إسبانيا: دى خيا سيحرس مرمى الماتادور أمام إيران فى كأس العالم

اخبار عالميه

اسبانيا

الحكومه الاسبانيه

فرانسيسكو فرانكو




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة