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الجيش اليمنى: قطع خط إمدادات الحوثيين بين صنعاء والحديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:32 م
الجيش اليمنى: قطع خط إمدادات الحوثيين بين صنعاء والحديدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، سيطرته على خط الحديدة صنعاء، وقطع أحد أهم خطوط إمدادات ميليشيات الحوثى، بعد ساعات قليلة من دحرها من مطار الحديدة ومناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة.

وأكد الجيش اليمنى - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن عملية التفاف نفذتها وحدات عسكرية شرق مطار الحديدة، وتمكنت من السيطرة على الخط العام الذى يعرف بخط كيلو (16)، والذى من شأنه خنق الميليشيات وعدم السماح لها بوصول تعزيزاتها القادمة من صنعاء إلى الحديدة.

وأوضح أن القوات والمقاومة الشعبية، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تمكنت من اجتياز مصنع يمانى وكيلو (7)، وباتت على مسافة قرابة 4 كيلومترات عن مفرق كيلو (16) المؤدى إلى تعز وصنعاء.

وأكد أنه من خلال هذه العملية العسكرية النوعية لم يتبق للميليشيات بمدينة الحديدة سوى الاستسلام أو الموت.
وكان القائد العام لجبهة الساحل الغربى باليمن أبو زرعة المحرمى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد التحالف العربى فرضت سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة.

 

 


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