الجيش اليمنى: تحرير مواقع استراتيجية ومقتل 26 حوثيا شرق صنعاء

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تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية شرق العاصمة اليمنية صنعاء بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وقال المتحدث الرسمى للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقى - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن قوات الجيش حررت ، سلسلة جبال الذرع الاستراتيجية، واستعادت جبل قرن ودعه فى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثى كانت قد زرعت هذه المواقع بالعديد من الألغام، لكن قوات الجيش تمكنت من تحريرها، بعد معارك عنيفة.

وأوضح أن المعارك خلفت أكثر من 26 قتيلا من عناصر ميليشيات الحوثى وعشرات الجرحى.

وأكد الشندقى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة فى ظل تقدم كبير للجيش الوطنى، وفرار لعناصر الميليشيات باتجاه العاصمة صنعاء.