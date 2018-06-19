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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة الاستثمار بتحديد نسبة شركات التأمين من الأسهم

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:23 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة الاستثمار بتحديد نسبة شركات التأمين من الأسهم سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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نشرت الوقائع المصرية، اليوم، قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رقم 112 لسنة 2018م، بتحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم فى الشركات.

ونص القرار على أن تحدد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها فى أى وقت بنسبة 40 % على الأكثر من إجمالى استثمارات الشركة.

وجاء هذا القرار بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن يؤدى هذا القرار إلى زيادة استثمارات شركات التأمين

 

الوقائع المصرية تنشر قرار لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى باضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

 

نشرت الوقائع المصرية، قرار للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018م، بإضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى انشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

 

ونص القرار أن يضاف لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 نشاط شركة الاستثمار المباشر على أن تكون ممارسة هذا النشاط بالشروط الأتية وهى الشكل القانونى عبارة عن شركة توصية بالأسهم محددة المدة، والا يقب رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه ولا تقل حصة الشريك المتضامن عن 0.5 % من حصة الشركاء المساهمين فى رأس المال وللشركة أن تحدد رأس مال مرخص به ويكون إصدار وزيادة رأس المال المصدر بقرارات متتالية بمراعاة حجم الاستثمارات التى تنفذها الشركة، ويكون غرض الشركة مزاولة الاستثمار المباشر من خلال استثمار أموال الشركة فى أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بجداول البورصات أو حصص فى شركات توصية بسيطة ويجوز أن يتضمن غرض الشركة مزاوالة نشاط رأس المال المخاطر

 


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