التعليم: تمشيط لجان الشغب أثناء الامتحان

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عملية تمشيط لجان الشغب سوف تتم خلال أداء الطلاب اللجان فى المرات القادمة، موضحا أن اللجنة التى مشطت لجنة الغش بسوهاج أدت عملها قبل بدء اللجنة وفى هذه الحالة لن يتم معاقبة الطلاب.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه فى ضوء العينات العشوائية سبتم اتخاذ الإجراءات الأزمة فى مادتى الفيزياء والتاريخ ، موضحا أن الوزارة تتعامل مع جميع الطلاب على قدم مساواة.

وأشار رئيس الامتحان إلى أن الطلاب الذين شيروا الامتحانات سيتم حرمانهم عامين.

وأكد أن واقعة ضبط طالبين برقم جلوس واحد فى المنيا والبدرشين هى قضية انتحال شخصية سوف يحاسب فيها المخطئ.