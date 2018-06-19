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التعليم: تشديد الرقابة على أكثر من 15لجنة بالثانوية لضبط سير الامتحانات

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:23 ص
التعليم: تشديد الرقابة على أكثر من 15لجنة بالثانوية لضبط سير الامتحانات امتحانات الثانوية العامة
كتب - محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تشديد الإجراءات على أكثر من 15 لجنة فى امتحانات الثانوية العامة للسيطرة على محاولات الغش الإلكترونى، موضحة أن تلك اللجان تم رصدها خلال الفترة الماضية منذ بدء الامتحانات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن الهدف من منع تلك المحاولات وإحباطها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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