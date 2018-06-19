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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:12 م
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التعليم تحقق فى واقعة امتحان طالبين بنفس الاسم ورقم الجلوس بالمنيا والبدرشين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:09 م
التعليم تحقق فى واقعة امتحان طالبين بنفس الاسم ورقم الجلوس بالمنيا والبدرشين الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم ضبط واقعة وجود ورقتين إجابة باسم ورقم جلوس واحد لطالب فى البدرشين والمنيا.
 
 وشدد على  أنه ذهب على رأس لجنة إلى لجنة بالبدرشين يمتحن فيها أحد الاسمين، وذهبت لجنة لمقر الاسم الثاني بسجن شديد الحراسة في المنيا ، ويتم التحقيق حاليا على أعلى مستوى، وقام بتحرير محضر بالغش الورقى للطالب فى لجنة البدرشين لحوزته كتاب لمادة التاريخ.
 
أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط كتاب فى مادة التاريخ.
 
وأكد أنه تم ضبط 3 طلاب بحوزتهم كتب فى نفس اللجنة وتم استبعاد رئيس اللجنة.
 
وتابع رئيس الامتحانات أنه تم توزيع 3 عصا الكترونية زيادة على اللجنة وبطاريات جديدة حتى تعمل بفاعيلية هذه العصا.
 

 


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