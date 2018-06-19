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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:34 م
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البرلمان المقدوني يصادق على اتفاق تغيير اسم البلاد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:53 م
البرلمان المقدوني يصادق على اتفاق تغيير اسم البلاد أثناء لقاء رئيس وزراء اليونان مع نظيره المقدونى
أ ف ب
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صادق البرلمان المقدونى، اليوم الثلاثاء، على اتفاق تاريخى مع اليونان يقضى بتغيير اسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" إلى "مقدونيا الشمالية"، ما يزيح عقبة أخرى فى طريق إنهاء خلاف استمر 27 عاما بين البلدين الجارين.

ووافق 69 نائبا من أصل 120 نائبا على الاتفاق الذى وقع الأحد بين البلدين على ضفاف بحيرة بريسبس الحدودية، ما يمهد الطريق لإجراء استفتاء فى وقت يحدد لاحقا.

وإذا دعّم الشعب المقدونى تغيير اسم البلاد، ستقوم الحكومة بتغيير الدستور، وهو مطلب يونانى رئيسى قبل أن يصادق برلمانها هو الآخر على الاتفاق.

 

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