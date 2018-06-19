الاتحاد السعودى لكرة القدم: أفراد البعثة بخير بعد عطل بسيط فى طائرة المنتخب

موسكو (أ ش أ)

أكد الاتحاد السعودى لكرة القدم، فى بيان مساء اليوم الاثنين، أن جميع أفراد بعثة المنتخب فى المونديال بخير بعد تعرض الطائرة التى كانت تقل المنتخب إلى مدينة روستوف الروسية لحادث أثناء محاولة الهبوط فى المطار بسبب اشتعال النار فى إحدى محركات الطائرة.

وقد أقلت الطائرة المنتخب السعودى من مدينة سان بطرسبرج إلى مدينة روستوف ليلعب المباراة الثانية فى المونديال أمام منتخب أوروجواى.

ونجح قائد الطائرة فى الهبوط بسلام على أرض مطار روستوف أون دون.

وأوضح الاتحاد السعودى لكرة القدم - فى البيان، عبر تويتر - نطمئن الجميع على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب السعودى بعد عطل فنى بسيط فى أحد محركات الطائرة التى هبطت قبل دقائق فى مطار "روستوف أون دون"، واتجه أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم.

ووصلت البعثة إلى مقر إقامتها فى مدينة روستوف، حيث وضحت المعنويات العالية على اللاعبين الذين لم يتأثروا بهذا الحادث، ويستعد المنتخب لمواجهة الأوروجواى فى مباراة ستقام بعد غد الأربعاء.

وسيلعب المنتخب السعودى المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز لتعويض الخسارة فى مباراة الافتتاح بخماسية أمام منتخب روسيا المستضيف.