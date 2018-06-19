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الإمارات تمنح إقامـة لمدة عام لرعايا دول تعانى حروباً وكوارث

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:52 ص
الإمارات تمنح إقامـة لمدة عام لرعايا دول تعانى حروباً وكوارث محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قررت دولة الإمارات العربية المتحدة منح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، أو يصبحوا قادرين على العودة إلى دولهم .

تلقي وزير القوي العاملة ،محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات بأبوظبي، أوضح فيه المستشار العمالي ياسر عيد، أن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ينص على السماح لرعايا الدول التي تعاني حروباً أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من الأول من أغسطس وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 2018 ، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة .

 


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