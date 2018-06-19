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الإمارات تحظر استيراد طيور من روسيا بعد ظهور بؤرة لإنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:18 م
الإمارات تحظر استيراد طيور من روسيا بعد ظهور بؤرة لإنفلونزا الطيور انفلونزا الطيور - أرشيفية
رويترز
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات حظرت استيراد الطيور الداجنة والبرية الحية فضلا عن لحومها ومنتجات اللحوم من روسيا بعد ظهور بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور هناك.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومقرها باريس، في ديسمبر إن بؤرة لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5إن2) في مزرعة بمنطقة كوسترومسكايا في وسط روسيا أدت إلى إبادة 660 ألف طائر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان لوزارة البيئة قوله إن الحظر لا يشمل منتجات الدواجن المعالجة حراريا من لحوم وبيض


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