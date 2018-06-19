video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

"الإعلام الفلسطينية": قانون منع الأذان عدوان على حرية العبادة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:08 م
"الإعلام الفلسطينية": قانون منع الأذان عدوان على حرية العبادة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

رأت وزارة الإعلام الفلسطينية، فى مناقشة ما تسمى "لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلى" لقانون إسكات الأذان من جديد، عدوانا على حرية العبادة، واستكمالا لفصول الحرب على بيوت الله، واستهداف المقدسات والكنائس بالضرائب الباهظة.

وأكدت الوزارة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن ادعاءات الاحتلال حول الأذان، وأنه مصدر ضوضاء قوى وغير معقول، تطرفا ومسا بحرية العبادة، وتحريضا على تنفيذ هجمات إرهابية ضد المساجد والاعتداء على المصلين، ومنعهم من تأدية شعائرهم.

واعتبرت الوزارة، إعادة مناقشة هذا القانون العنصري، بالتزامن مع الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى، ونصب نقطة مراقبة، واقتلاع أشجار فى منطقة باب الرحمة، واقتحام قيادة شرطة الاحتلال للمسجد، والسماح للمستوطنين بتدنيسه، وإجراء عقود الزواج فى باحاته، دعوة صريحة للإرهاب وتشجيعا على التطرف والعربدة.

ودعت "الإعلام الفلسطينية" المنظمات الدولية الساهرة على حرية الأديان والعبادة، وخاصة منظمتى المؤتمر الإسلامى والأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لرفع الصوت عاليا ضد هذا القانون العنصرى، ومحاولات تشريع الفاشية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين وروسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

سفير فلسطين بالقاهرة يشكر الرئيس السيسى لاستمرار فتح معبر رفح خلال العيد

"الجهاد الإسلامى" فى فلسطين تنتقد "التجيير الحزبى" للحراك الشعبى

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة