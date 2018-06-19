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الإعلام التونسى يسلط الضوء على نجاح السنغال فى أول انتصار لأفريقيا بكأس العالم

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:26 م
الإعلام التونسى يسلط الضوء على نجاح السنغال فى أول انتصار لأفريقيا بكأس العالم جماهير السنغال
تونس (أ ش أ)
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احتفت الصحف التونسية بالانتصار الأول الذى حققه منتخب السنغال ممثل أفريقيا، فى مونديال روسيا اليوم بتغلبه بهدفين مقابل هدف على منتخب بولندا.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية عبر موقعها الإليكترونى إنه بذلك أصبح المنتخب السنغإلى هو الاستثناء الوحيد من ممثلى أفريقيا الذى يحقق انتصارا فى الجولة الأولى من نهائيات المونديال.

وعلقت صحيفة "الصباح" على نجاح السنغال فى تحقيق الفوز فى أول مباراة، وقالت إن المنتخب السغإلى أهدى أول انتصار للقارة السمراء فى مونديال روسيا إثر فوزه على المنتخب البولندى بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

وذكر موقع إذاعة موزاييك أن السنغال استهلت عودتها إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 2002، بفوز على بولندا بنتيجة 2-1 اليوم الثلاثاء .

وأشار "موازييك" إلى أن السنغال تمكنت من احراز الفوز رغم أن بولندا بدت مرشحة لحسم النقاط الثلاث فى مباراتها الأولى فى النهائيات منذ خروجها من الدور الأول لمونديال 2006، فى ظل ترسانة النجوم فى صفوفها وعلى رأسهم هداف بايرن ميونيخ الالمانى روبرت ليفاندوفسكى ومهاجم نابولى الايطإلى اركاديوس ميليك وزميله فى الفريق الجنوبى بيوتر زييلنسكى.  

 


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